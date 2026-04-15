Sudamericano Sénior y Junior de Remo: Emociones desde la primera jornada en la Bahía de Asunción, en la tarde de este miércoles

En la mañana de este jueves proseguirán las competencias de remo en la Bahía de Asunción, donde se realizarán duelos de repechaje, mientras que en horas de la tarde se disputarán las semifinales.

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Este miércoles se desarrollaron nada menos que 35 regatas, en tiempo récord, ya que la programación de la mañana no se pudo cumplir, pues fueron suspendidas por el fuerte temporal.

En cuanto a algunos de los resultados registrados, con paraguayos como ganadores en sus lotes fueron en la categoría Júnior, con Eduardo Vázquez y Lucas Monges del CNR El Mbiguá, y, Juan Manuel Iglesias y Facundo Franco del Deportivo Sajonia.

En horas de la tarde proseguían las competencias, y al final del día se conocería a los que disputarían el repechaje este jueves.

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Los mejores de la jornada avanzaron a las semifinales, y aguardaban a sus rivales del repechaje, para programar las competencias.