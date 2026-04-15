Polideportivo
15 de abril de 2026 - 21:42

Tenis: Catalina Delmás con gran victoria en el Roland Garros Junior Series 2026 de São Paulo

Catalina Delmás ganó su partido inaugural en Brasil, por el Roland Garros Júnior Series 2026.
Catalina Delmás ganó su partido inaugural en Brasil, por el Roland Garros Júnior Series 2026.

La excelente tenista paraguaya Catalina Delmás debutó con una gran victoria por el Grupo C del Roland Garros Junior Series, que se disputa en Brasil.

Por ABC Color

Este torneo otorga un cupo directo en el main draw del Abierto de Tenis de Francia.

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En el mismo certamen se anotaron para representar a nuestro país Catalina Delmás y Julieta Marcos Cattoni, con resultados dispares en la jornada inaugura del Round Robin.

Catalina se impuso por doble 6-2 a la local Duda Gomes, por el Grupo C del torneo y mantiene intactas sus chances de llegar al torneo parisino.

Por su parte, Juli dio mucha batalla por el Grupo A, jugando de igual a igual a la principal favorita del torneo, la también anfitriona Nathalia Tourinho, pero no consiguió sortearla, cayendo 5-7 y 2-6.