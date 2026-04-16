El árbitro de la final llevará por primera vez una cámara integrada en la retransmisión

Se trata de una medida innovadora, denominada RefCam, acordada entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga para la final de este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla, que se extenderá a los partidos de la competición liguera a partir del próximo día 22, informan ambas entidades en un comunicado.

La RefCam consiste en un dispositivo que ofrece en tiempo real la visión directa del colegiado durante el desarrollo del partido e incorpora audio, "lo que contribuye a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales y aporta un nuevo nivel de transparencia y cercanía con el aficionado", remarca el comunicado.

La cámara de Alberola Rojas proporcionará a la señal televisiva producida por RTVE "una perspectiva más cercana, inmersiva y completamente innovadora del desarrollo del juego" que permitirá a los aficionados "vivir la emoción del fútbol con un nivel de inmersión sin precedentes en el más alto nivel profesional", añade la nota.

Esta innovación se empezará a implantar en LaLiga en un partido por jornada a partir de la próxima semana con el propósito de "reforzar el compromiso de la competición con la evolución de la experiencia audiovisual del fútbol".

Los encuentros ya previstos en los que habrá imágenes de la cámara del árbitro serán en el Betis-Real Madrid (jornada 32), el Barcelona-Celta de Vigo (jornada 33), el Valencia-Atlético de Madrid (jornada 34) y el Barcelona-Real Madrid (jornada 35).