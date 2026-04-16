El PGA Tour, ante la crisis de LIV: "Los aficionados quieren ver a los mejores juntos"

Rolpp dijo desconocer la situación financiera de LIV ante las informaciones publicadas de que su viabilidad podría estar en riesgo ante la posibilidad de que el Fondo de Inversión Pública (PIF, en sus siglas en inglés), el brazo inversor del régimen saudí, recorte de forma sustancial la financiación al circuito saudí.

"Siempre he dicho que me interesa hacer todo lo posible para mejorar el PGA Tour. Los aficionados quieren ver a los mejores jugadores juntos. Lo he dicho desde el primer día que asumí el cargo. Dicho esto, desconozco las circunstancias. Cuando haya claridad, ya veremos qué pasa. Pero, claramente, aún no hemos llegado a ese punto”, declaró el CEO del circuito estadounidense en una charla en YouTube con el comunicador estadounidense Trey Wingo.

El PGA Tour ofreció a finales de enero un programa de retorno a estrellas del LIV al que se acogió el estadounidense Brooks Koepka una vez que decidió abandonar el circuito saudí.

El español Jon Rahm y el también estadounidense Bryson DeChambeau, los dos jugadores más emblemáticos de LIV, rechazaron la oferta y optaron por seguir esta competición.

Desde la creación de LIV en 2022, el PGA Tour ha impuesto sanciones de un año sin jugar en su circuito a aquellos jugadores que han abandonado la liga saudí.