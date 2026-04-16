Liga Premium de Futsal FIFA: Este viernes arranca el certamen de la crema del fútbol chico de la APF

La Divisional de Futsal FIFA tiene a partir del inicio del fin de semana su torneo estrella: La Liga Premium.

Lea mas: Cerro Porteño vs. Olimpia en la misma fecha inaugural

Doce equipos toman parte del torneo principal de esta disciplina, a la cabeza el supercampeón Cerro Porteño, que ha ganado todos los títulos Absolutos, desde el 2015, en los 10 torneos disputados hasta ahora (2020 no se disputó por la pandemia del COVID-19).

* Cerro perdió algunos torneos. Entre los “traspiés” que tuvieron los azulgranas, se cuentan los campeonatos del 2021, cuando Sport Colonial le birló el Apertura. Cerro ganó el Clausura, y luego el Absoluto contra los colonialistas.

Olimpia se encargó de hacer tropezar al Ciclón en dos años consecutivos, ganando los torneos Clausura del 2022 y 2023. Los de Barrio Obrero habían ganado los Apertura en esos años, disputaron las finales por el Absoluto, y de nuevo, se consagraron en dichas temporadas los azulgranas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afemec también fue de los atrevidos que desafiaron a Cerro Porteño. Tanto en 2024 como 2025 hubo una sola Liga Premium, y en ambos, Cerro Porteño derrotó a Afemec en la final para alzar su 9ª y 10ª copas, respectivamente.

Programación de la fecha 1

Este viernes 17 arrancará la fecha, con estos partidos:

20:30 Afemec vs. Sol/Campoalto (Polideportivo Afemec);

20:30 Recoleta FC vs. Presidente Hayes (Polid. Recoleta);

21:00 Star’s Club vs. 3 de Mayo (Polid. Star’s Club);

21:00 Exa Ysaty vs. Deportivo Santaní (Polid. Exa Ysaty);

21:00 San Cristóbal vs. Cnel. Escurra (Polid. san Cristóbal).

Sábado 18:

13:30 Cerro Porteño vs. Olimpia (Polideportivo del COP).