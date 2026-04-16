Roberto Bautista, campeón de la Copa Davis 2019, colgará la raqueta al final de temporada

"He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, asegura Bautista en su mensaje de despedida.

El tenista castellonense, que disputará el Mutua Madrid Open a partir de la próxima semana, subraya su deseo de despedirse en la cancha disfrutando de sus últimos torneos.

“Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir y agradecer el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz”, ha afirmado el jugador, quien cumplió 38 años el pasado martes.

Bautista es en la actualidad el número 93 de la clasificación mundial y acumula una docena de triunfos en el circuito de la ATP.

Su palmarés lo estrenó en 2014, con 26 años, cuando se adjudicó el torneo de ‘s Hertogenbosch, en Países Bajos, sobre hierba.

El último fue en Amberes (Bélgic) en octubre de 2024 en un ATP 250, donde derrotó al checo Jiri Lehecka.

Su éxito más destacado a nivel individual fue en Dubái en marzo de 2018, cuando logró su único ATP 500 al superar en al final al francés Lucas Pouille.

En noviembre de 2019, consiguió su mejor posición en el ránking, al llegar a la novena posición, a lo que contribuyó su clasificación para las semifinales en Wimbledon, su mayor éxito en un grand slam, donde perdió ante el serbio Novak Djokovic, quien vencería a la postre ante el suizo Roger Federer.

También alcanzó los cuartos de final en enero de ese año en el Abierto de Australia, donde cayó ante el griego Stefanos Tsisipas.

Con España, participó en un buen número de convocatorias de la Copa Davis y fue actor protagonista en la de 2019, en la sexta 'ensaladera' de España, ante Canadá, en la que sumó una victoria ante Felix Auger-Aliassime en su única final en la máxima competición de selecciones.

Aquella participación tuvo un carácter emotivo para él porque tuvo lugar pocos días después del fallecimiento de su padre.

Su último partido con España fue en septiembre de 2024 en Valencia en la fase de grupos de la Davis ante Francia.

También formó parte de la convocatoria de las finales de noviembre de 2024 en Málaga, donde se retiró oficialmente Rafa Nadal, aunque no llegó a saltar a la pista.

En los Juegos de Río de 2016, obtuvo el diploma olímpico después de alcanzar los cuartos de final, donde fue eliminado por el argentino Juan Martín del Potro.

Al margen del torneo de Madrid, Bautista concretará en las próximas semanas los detalles sobre su calendario y los actos especiales previstos en s última temporada.