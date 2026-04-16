Solo un español y un “top-ten” en los cuartos de Barcelona

El bicampeón del Godó, Carlos Alcaraz, que debía ganar de nuevo en Barcelona para recuperar el #1 del ranking ATP (en poder de Jannik Sinner), tuvo que retirarse del torneo al sufrir una lesión en la muñeca derecha durante su debut el pasado martes ante el finés Otto Virtanen.

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Lolo Musetti y Alcaraz debían enfrentarse, a priori, en una final que ya no se producirá, pero el tenista de Carrara al menos sigue avanzando en el cuadro. Este jueves se deshizo (6-3 y 6-4) del díscolo francés Corentin Moutet, 31 de la clasificación ATP, en los octavos de final.

En la antepenúltima ronda les espera el también francés Arthur Fils (30), verdugo del estadounidense Brandon Nakashima (33) al que fulminó en poco más de una hora de partido por 6-2 y 6-3.

En la pista Rafa Nadal del RCT Barcelona-1899, Musetti y Fils, de 21 años, desempatarán en sus duelos particulares. Porque el transalpino venció en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Montecarlo y el galo en la misma ronda del Masters 1000 Indian Wells, ambos en 2024, en sus dos enfrentamientos precedentes.

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La esperanza española del Godó 2026 es Rafa Jódar, quien está desplegando un gran tenis en su primera experiencia en el ATP 500 barcelonés, al que llegó con una invitación de la organización del torneo.

El madrileño, que en octavos eliminó con autoridad al argentino Camilo Ugo Carabelli por un doble 6-3, tendrá una nueva reválida este viernes ante el británico Cameron Norrie, un viejo conocido de la afición catalana, pues a sus 30 años, está disputando el séptimo Godó de su carrera.

Con su última victoria ante el ‘qualy’ estadounidense Ethan Quinn (6-4, 4-6 y 6-4) el británico ha igualado su mejor resultado en Barcelona: los cuartos de final logrados en 2024, cuando cayó ante el argentino Tomas Martín Etcheverry.

Jódar, que a sus 19 años ya ha estrenado su palmarés en el circuito con su victoria en el ATP 250 de Marrakech, también sobre arcilla, ya sabe lo que es ganar a Norrie, aunque lo hizo en pista dura, en los dieciseisavos del ATP 500 de Acapulco de este año.

El otro cabeza de serie del torneo que aún sigue en liza es el ruso Andrey Rublev, decimoquinta raqueta mundial y quinto favorito, que hoy se deshizo del italiano Lorenzo Sonego (6-2 y 6-3) para igualar los cuartos de final logrados en Barcelona en 2021, hasta hora su mejor resultado.

Rublev, de 28 años, se medirá al checo Tomas Machac (47), quien debía ser el rival de Alcaraz en segunda ronda y que ha tenido dos días de descanso en el torneo por la retirada del siete veces ganador de Grand Slam.

El otro duelo de cuartos de final lo librarán el portugués Nuno Borges, de 29 años, que el miércoles eliminó al argentino Tomás Martín Etcheverry (6-3 y 7-6) , y Hamad Medjedovic, un tenista serbio procedente de la fase previa que, con 22 años, se ha convertido en una de las revelaciones del torneo.

Es que Medjedovic eliminó en tan solo dos sets (6-3 y 6-4), en octavos de final, al tercer favorito, el australiano Alex de Miñaur, séptima raqueta mundial. EFE