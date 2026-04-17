IV Juegos Suramericanos de la Juventud: El futsal le da a Paraguay sus dos primeras medallas, plata en femenino y bronce en masculino

Paraguay consiguió la primera presea en este certamen gracias a la destacada actuación de la selección masculina de futsal Sub 16, que se quedó con el tercer puesto y la presea de bronce, ganando el bronce luego de imponerse 3-1 a los dueños de casa, Panamá, en estos juegos de ODESUR.

Los goles guaraníes fueron de Giovanni Glizt, Derlis Mora y Oliver Sandoval.

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*Segunda medalla, plata para la femenina. A continuación, la selección femenina, que ya tenía asegurada plata, confirmó este metal, al caer por la mínima diferencia 1-0 contra su par de Argentina.

De esta manera, Paraguay abre su medallero en la competencia juvenil continental, con un resultado que refleja el crecimiento del futsal nacional y el potencial de sus nuevas generaciones, sumando las dos primeras preseas en el país canalero.

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Fútbol, por el oro

Tanto la selección femenina como la masculina pelearán por el oro. Las chicas lo harán hoy a las 17:00 contra Venezuela, tratando de vengar la derrota de la fase inicial.

En cuanto al team varonil, los albirrojos golearon ayer 4-1 a Bolivia, y consiguieron el pasaporte a la final, con rival a definir tras el juego de anoche entre Argentina y Panamá.

Otros resultados de este viernes

En otros deportes disputados este viernes por la Legión Paraguaya no hubo buenos réditos.

En Tiro con Arco, en diversas modalidades, hubo derrota de Matías Caballero, Mauricio Mora, Micaela Tapia, Janeth Cañete y Bianca Torres.

En Triatlón, María Paz Rostti quedó 16°.

En Natación también se tiraron a la pileta varios atletas de la delegación.