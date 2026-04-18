Polideportivo
18 de abril de 2026 - 12:53

Cobolli elimina al primer favorito Zverev

Flavio Cobolli festeja su triunfo sobre Alexander Zverev.
Flavio Cobolli festeja su triunfo sobre Alexander Zverev.ANNA SZILAGYI

El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie del torneo de Múnich, cayó eliminado este sábado ante el italiano Flavio Cobolli por 3-6 y 3-6 tras una hora y diez de un partido en el que fue netamente superado.

Por ABC Color

Flavio Cobolli, cuarto cabeza de serie y decimosexto del ránking ATP, se enfrentará en la final a Ben Shelton (6), vencedor del duelo contra el eslovaco Alex Molcan (166 del ranking ATP).

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El joven italiano, de 23 años, impuso su juego desde el inicio de partido y tras romper el servicio en el cuarto juego se disparó hacia la victoria en el primer parcial sin que Zverev consiguiera acercarse de lejos a una versión competitiva.

Sólido y muy inspirado, con puntos brillantes, Cobolli mantuvo su dominio en el segundo parcial, en el que Zverev tampoco se encontró y fue presa fácil de su rival, que tras una malísima racha los últimos meses volverá a disputar una final, con el valor añadido de lograrlo tras ganar por primera vez a un “top 5”. EFE