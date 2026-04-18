Cobolli elimina al primer favorito Zverev

Flavio Cobolli, cuarto cabeza de serie y decimosexto del ránking ATP, se enfrentará en la final a Ben Shelton (6), vencedor del duelo contra el eslovaco Alex Molcan (166 del ranking ATP).

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El joven italiano, de 23 años, impuso su juego desde el inicio de partido y tras romper el servicio en el cuarto juego se disparó hacia la victoria en el primer parcial sin que Zverev consiguiera acercarse de lejos a una versión competitiva.

Sólido y muy inspirado, con puntos brillantes, Cobolli mantuvo su dominio en el segundo parcial, en el que Zverev tampoco se encontró y fue presa fácil de su rival, que tras una malísima racha los últimos meses volverá a disputar una final, con el valor añadido de lograrlo tras ganar por primera vez a un “top 5”. EFE