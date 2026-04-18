Fils se cita con Rublev en la final de Barcelona

Arthur Fils necesitó casi dos horas para doblegar al español Rafa Jódar, #55 del mundo.

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Jódar aprovechó una rotura para ponerse en ventaja y acabar ganando el primer set con su servicio.

A partir del segundo set, el francés empezó a imponerse, salvó dos bolas de rotura en el tercer juego y en el octavo logró quebrar el de su rival para ponerse 5-3 y cerrar la manga con su saque.

El tenista francés, que en cuartos había apeado al italiano Lorenzo Musetti, siguió como una flecha en el último set. Jódar empezó llevándose el primer juego en blanco, pero Fils respondió de la misma manera en el siguiente y rompió el saque del español en el tercero para ponerse por delante y volar hasta llevarse la manga y el partido.

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El francés se enfrentará el domingo en la final a Rublev, que se impuso en la primera semifinal del día al serbio Hamad Medjedovic, la otra revelación del torneo, por 3-6, 6-2 y 6-2.

Rublev, #15 del mundo, tuvo que remontar un set en contra para meterse en su primera final en once participaciones en el torneo barcelonés.

Medjedovic, que llegó al cuadro final del torneo catalán procedente de la fase previa, se llevó el primer set tras romper el servicio del ruso para ponerse 2-4 y defender su ventaja hasta llevarse la primera manga.

El ruso reaccionó en el segundo set transformando las dos únicas bolas de break de la manga para llevarse el segundo parcial. En el tercer y definitivo set, Rublev rompió el saque de su rival para ponerse 4-2 y aumentar su ventaja a 5-2 con su saque.

En el último juego, Medjedovic, que parecía sufrir algunos problemas físicos, cedió una nueva rotura y el partido. AFP