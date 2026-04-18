Polideportivo
18 de abril de 2026 - 21:05

Master 1000 Madrid Open de Tenis: Dani, en la Caja Mágica

Foto de la Caja Mágica, compartida por Dani, en sus redes.
Foto de la Caja Mágica, compartida por Dani, en sus redes.

El tenista #1 de nuestro país, Daniel Vallejo (21 años, ATP 97), se apresta a disputar la fase de clasificación del ATP Master 1000 Madrid Open, en la Caja Mágica, que arrancará este lunes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Dani, apenas llegó a la capital española, rápidamente se puso a entrenar en la arcilla, según compartió este sábado en sus redes, preparado para la qualy del torneo madrileño de tenis.

Lea mas: Billy Jean King en nuestro país

Los mejores del mundo han jugado en el Estadio Manolo Santana (La Caja Mágica), como Rafa Nadal con el mejor récord con 5 coronas, mientras Carlos Alcaraz cosechó las copas del 2022 y 2023.

Dani también está inscripto para disputar el Challenger 175 Sardegna Open 2026, en la arcilla del Tennis Club Cagliari, Cerdeña, junto a otros 21 Top 100.

Dani hará esta escala en Madrid, previamente a su llegada a Roland Garros, cuya llave principal se inicia el 18 de mayo.

Roland Garros Junior: Catalina Delmás eliminada

Catalina Delmás y Julieta Marcos participaron de la qualy del Roland Garros Junior 2026 en São Paulo, pero no consiguieron avanzar a las semifinales, que se disputaban este sábado.