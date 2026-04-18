Master 1000 Madrid Open de Tenis: Dani, en la Caja Mágica

Dani, apenas llegó a la capital española, rápidamente se puso a entrenar en la arcilla, según compartió este sábado en sus redes, preparado para la qualy del torneo madrileño de tenis.
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Los mejores del mundo han jugado en el Estadio Manolo Santana (La Caja Mágica), como Rafa Nadal con el mejor récord con 5 coronas, mientras Carlos Alcaraz cosechó las copas del 2022 y 2023.
Dani también está inscripto para disputar el Challenger 175 Sardegna Open 2026, en la arcilla del Tennis Club Cagliari, Cerdeña, junto a otros 21 Top 100.
Dani hará esta escala en Madrid, previamente a su llegada a Roland Garros, cuya llave principal se inicia el 18 de mayo.
Roland Garros Junior: Catalina Delmás eliminada
Catalina Delmás y Julieta Marcos participaron de la qualy del Roland Garros Junior 2026 en São Paulo, pero no consiguieron avanzar a las semifinales, que se disputaban este sábado.