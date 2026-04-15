Polideportivo
15 de abril de 2026 - 22:07

Tenis: El Grupo II - Zona Americana de la Billie Jean King Cup se disputará en nuestro país en junio, con el concurso de ocho equipos

Aline Aveiro (i), Catalina Delmás, Layla Brítez y Victoria López integrantes del team del año pasado para la Billie Jean Cup.
Aline Aveiro (i), Catalina Delmás, Layla Brítez y Victoria López integrantes del team del año pasado para la Billie Jean Cup.

El principal torneo femenino de tenis a nivel de selecciones nacionales se disputará en nuestro país, con las competencias correspondientes al Grupo II - Zona Americana.

Por ABC Color

La BJK Cup de tenis llega a nuestra tierra, como tantos otros eventos deportivos internacionales, y se realizará en el Rakiura, del 29 de junio al 04 de julio del año en curso.

Lea mas: El equipo paraguayo para la BJK Cup

En el mencionado certamen participarán 8 países, conforme informaron los medios oficiales.

Este torneo femenino se conocía anteriormente como Copa Federación, el certamen mas importante del mundo a nivel de equipos.

Italia es la bicampeona de la BJK Cup, consagrándose en los eventos del 2024 y 2025, esta última tras la final contra el team de los Estados Unidos.

El año pasado, el equipo paraguayo estuvo conformado por Catalina Delmás, Victoria López, Leyla Brítez y Aline Aveiro.

A propósito, Catalina está tomando parte del Roland Garros Junior Series, que se disputa en Brasil, consiguiendo este miércoles la victoria en su debut.