Tenis: El Grupo II - Zona Americana de la Billie Jean King Cup se disputará en nuestro país en junio, con el concurso de ocho equipos

La BJK Cup de tenis llega a nuestra tierra, como tantos otros eventos deportivos internacionales, y se realizará en el Rakiura, del 29 de junio al 04 de julio del año en curso.
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En el mencionado certamen participarán 8 países, conforme informaron los medios oficiales.
Este torneo femenino se conocía anteriormente como Copa Federación, el certamen mas importante del mundo a nivel de equipos.
Italia es la bicampeona de la BJK Cup, consagrándose en los eventos del 2024 y 2025, esta última tras la final contra el team de los Estados Unidos.
El año pasado, el equipo paraguayo estuvo conformado por Catalina Delmás, Victoria López, Leyla Brítez y Aline Aveiro.
A propósito, Catalina está tomando parte del Roland Garros Junior Series, que se disputa en Brasil, consiguiendo este miércoles la victoria en su debut.