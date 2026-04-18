Muchova vence a Svitolina y pasa a la final en Stuttgart

En la octava final de su carrera en el circuito WTA, Karolina Muchova se enfrentará a la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina, #2 del mundo, y la rusa Mirra Andreeva, 10ª, que eliminó el viernes a Iga Swiatek.

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Un día después de su victoria (6-3, 5-7 y 6-3) contra la estadounidense Coco Gauff (3ª), Muchova derrotó a una segunda jugadora del top-10 mundial en menos de 24 horas.

La checa disputará el domingo su segunda final de la temporada tras haberse coronado en el WTA 1000 de Doha a mediados de febrero.

Gracias a su victoria de este sábado, la 22ª de su temporada, Muchova subirá al 11º puesto de la clasificación WTA la próxima semana. AFP