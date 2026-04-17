Hipismo: Tras la pausa, amazonas y jinetes vivirán el Concurso Oficial de Salto con la 1ª Fecha del Circuito Hípico de Integración, que se inicia este sábado

Luego de la pausa obligada el fin de semana pasada con las competencias de equitación, por las malas condiciones climáticas, los atletas tendrán competencias este sábado y domingo.

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El Club San Jorge organiza este torneo, en el Acá Carayá, con la participación de buena cantidad de amazonas y jinetes incriptos.

Las justas sabatinas se iniciarán a las 8:00, con la Mini Escuela, con los menudos sorteando obstáculos a 0.30 de altura.

Luego ingresarán a pista los atletas de las Escuelas Menores y Mayores, con competencias de 0.60 a 0.90 metros, todos estos en el tipo de prueba “Tiempo Ideal”.

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A continuación se prevé los saltos en las categorías de 1.00 y 1.10 a Dos Fases Especiales, y finalmente, el lote de 1.20 y 1.30 con Desempate.

* Jornada dominguera. Las pruebas del domingo serán similares en cuanto al orden de las categorías, iniciándose nuevamente a las 8:00.

Sin embargo, en cuanto al tipo de prueba habrá variantes:

0.90 será a Dos Fases Especiales, 2ª Fase a Tiempo Ideal;

1.00 y 1.10 a Desempate;

1.20 y 1.30 a Cronómetro.