Polideportivo
17 de abril de 2026 - 21:21

Hipismo: Tras la pausa, amazonas y jinetes vivirán el Concurso Oficial de Salto con la 1ª Fecha del Circuito Hípico de Integración, que se inicia este sábado

Las precoces jinetes Alexandra y Carlos, con su padre el Cnel. Rodney González.
Las precoces jinetes Alexandra y Carlos, con su padre el Cnel. Rodney González.

El Concurso Oficial de Salto, 1ª Fecha del Circuito Hípico de Integración está organizado por el Club Hípico San Jorge, y se llevará a cabo en la pista de césped del RC4 Acá Carayá, este sábado y domingo.

Por ABC Color

Luego de la pausa obligada el fin de semana pasada con las competencias de equitación, por las malas condiciones climáticas, los atletas tendrán competencias este sábado y domingo.

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El Club San Jorge organiza este torneo, en el Acá Carayá, con la participación de buena cantidad de amazonas y jinetes incriptos.

Las justas sabatinas se iniciarán a las 8:00, con la Mini Escuela, con los menudos sorteando obstáculos a 0.30 de altura.

Luego ingresarán a pista los atletas de las Escuelas Menores y Mayores, con competencias de 0.60 a 0.90 metros, todos estos en el tipo de prueba “Tiempo Ideal”.

A continuación se prevé los saltos en las categorías de 1.00 y 1.10 a Dos Fases Especiales, y finalmente, el lote de 1.20 y 1.30 con Desempate.

* Jornada dominguera. Las pruebas del domingo serán similares en cuanto al orden de las categorías, iniciándose nuevamente a las 8:00.

Sin embargo, en cuanto al tipo de prueba habrá variantes:

0.90 será a Dos Fases Especiales, 2ª Fase a Tiempo Ideal;

1.00 y 1.10 a Desempate;

1.20 y 1.30 a Cronómetro.