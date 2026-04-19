Kostyuk, coronada en Rouen tras ganar el duelo ucraniano

Marta Kostyuk tardó una hora y 21 minutos en batir a su joven adversaria Verokina Podreez, de 19 años, sin experiencia en finales del circuito WTA.

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Para Kostyuk, sin embargo, la de Rouen fue la quinta que disputó. Tras ganar en Austin, jugó sin éxito las de San Diego y Stuttgart en 2024 y la de Brisbane este curso.

Marta Kostyuk, que sustituye en el trono de Rouen a su compatriota Elina Svitolina, campeona el pasado año, mejora en cinco puestos su situación en el ranking WTA y este lunes será la vigésima tercera jugadora del mundo. EFE