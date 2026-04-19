Olimpia Kings se impone a Félix Pérez Cardozo en la tercera fecha del Apertura

El conjunto franjeado marcó diferencias desde el inicio, llevándose un primer tiempo parejo pero favorable (50-46), y consolidó su ventaja en el tercer cuarto, donde logró despegar en el marcador con un parcial de 26-18 que resultó clave para encaminar el triunfo.

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En el plano individual, Vincenzo Ochipinti fue una de las figuras con 19 puntos, acompañado por Jeremiah Wood, quien firmó un doble-doble con 14 unidades y 10 rebotes. También aportaron Rodney Mercado (11 puntos) y Alejandro Peralta (10), en un rendimiento colectivo equilibrado.

Por el lado de Félix Pérez Cardozo, se destacaron Ariel Ríos con 22 puntos y Juan Abeiro, quien sumó 21 unidades y 10 rebotes, aunque sus esfuerzos no alcanzaron para revertir el resultado.

Con este triunfo, Olimpia Kings continúa mostrando firmeza en el arranque del campeonato y se posiciona como uno de los equipos a seguir en la presente temporada.

Este lunes se completa la Fecha 3

Desde las 20:00 todos los encuentros este lunes prosigue la tercera fecha del torneo Apertura.

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Estadio Comando Logístico: San Alfonzo vs. Deportivo Amambay.

Estadio Ka’apoty: Colonias Gold vs. Deportivo San José.

Estadio Luis Fernández: Ciudad Nueva vs. Deportivo Campoalto