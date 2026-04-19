Polideportivo
19 de abril de 2026 - 17:26

Olimpia Kings se impone a Félix Pérez Cardozo en la tercera fecha del Apertura

Los Kings se impusieron este domingo a Félix Pérez en el arranque de la Fecha 3 del torneo Apertura.
Los Kings se impusieron este domingo a Félix Pérez en el arranque de la Fecha 3 del torneo Apertura.

Olimpia Kings logró una sólida victoria por 96-87 frente a Félix Pérez Cardozo en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Básquetbol, en juego disputado en el Polideportivo de las Fuerzas Armadas.

Por David Rolón

El conjunto franjeado marcó diferencias desde el inicio, llevándose un primer tiempo parejo pero favorable (50-46), y consolidó su ventaja en el tercer cuarto, donde logró despegar en el marcador con un parcial de 26-18 que resultó clave para encaminar el triunfo.

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En el plano individual, Vincenzo Ochipinti fue una de las figuras con 19 puntos, acompañado por Jeremiah Wood, quien firmó un doble-doble con 14 unidades y 10 rebotes. También aportaron Rodney Mercado (11 puntos) y Alejandro Peralta (10), en un rendimiento colectivo equilibrado.

Por el lado de Félix Pérez Cardozo, se destacaron Ariel Ríos con 22 puntos y Juan Abeiro, quien sumó 21 unidades y 10 rebotes, aunque sus esfuerzos no alcanzaron para revertir el resultado.

Con este triunfo, Olimpia Kings continúa mostrando firmeza en el arranque del campeonato y se posiciona como uno de los equipos a seguir en la presente temporada.

Este lunes se completa la Fecha 3

Desde las 20:00 todos los encuentros este lunes prosigue la tercera fecha del torneo Apertura.

Estadio Comando Logístico: San Alfonzo vs. Deportivo Amambay.

Estadio Ka’apoty: Colonias Gold vs. Deportivo San José.

Estadio Luis Fernández: Ciudad Nueva vs. Deportivo Campoalto