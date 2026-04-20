Cerro Porteño ya tiene rivales para la Libertadores de Futsal en Brasil

Cerro Porteño formará parte del Grupo C, donde deberá medirse con Nacional de Uruguay, Deportivo Lyon Cali de Colombia y Colo Colo de Chile, en una zona que promete alta exigencia.

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El torneo se disputará inicialmente con una fase de grupos compuesta por tres zonas de cuatro equipos cada una, en la que todos se enfrentarán entre sí a partido único.

Al finalizar esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los dos mejores terceros completarán el cuadro de los ocho clasificados.

Cerro Porteño buscará trasladar su dominio a nivel local al plano internacional, con el objetivo de pelear por el título continental en territorio brasileño.