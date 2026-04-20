Polideportivo
20 de abril de 2026 - 18:01

Cerro Porteño ya tiene rivales para la Libertadores de Futsal en Brasil

Cerro Porteño ya conoce su destino en la Copa Libertadores de futsal.
Cerro Porteño ya conoce su destino en la Copa Libertadores de futsal.

El actual campeón de la Liga Premium de Futsal, Cerro Porteño, ya conoce su camino en la próxima Copa Libertadores Futsal, que se desarrollará del 24 al 31 de mayo en la ciudad brasileña de Carlos Barbosa.

Por David Rolón

Cerro Porteño formará parte del Grupo C, donde deberá medirse con Nacional de Uruguay, Deportivo Lyon Cali de Colombia y Colo Colo de Chile, en una zona que promete alta exigencia.

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El torneo se disputará inicialmente con una fase de grupos compuesta por tres zonas de cuatro equipos cada una, en la que todos se enfrentarán entre sí a partido único.

Al finalizar esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los dos mejores terceros completarán el cuadro de los ocho clasificados.

Cerro Porteño buscará trasladar su dominio a nivel local al plano internacional, con el objetivo de pelear por el título continental en territorio brasileño.