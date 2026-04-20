Paraguay suma su cuarta medalla en Buenos Aires con otra plata en patinaje artístico

César Caballero presentó un programa firme, cargado de actitud y determinación con un puntaje total de 85.96, reflejando el trabajo sostenido detrás de su preparación y consolidándose como una de las figuras emergentes del patinaje artístico nacional.

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El compatriota estuvo por debajo del argentino Jesús Morte con puntaje de 113.16 y por encima del también argentino Neyen Lafuente.

Esta nueva presea se suma a la obtenida por Paloma García, quien también conquistó la plata en la modalidad Solo Dance Junior Ladies, reafirmando el gran momento del equipo paraguayo en la competencia.

Asimismo, previamente ya habían subido al podio Misuki Matsuura, con una medalla de oro, y Biabella Diéguez, quien logró el bronce en el Artistic World Cup, completando así una destacada cosecha para la delegación guaraní.

Con estos resultados, Paraguay suma cuatro medallas en el certamen internacional.