Así quedó el medallero del Team Paraguay cumplida la primera semana de los Juegos Odesur de la Juventud

Pasó volando la primera semana de los Juegos en Panamá en el que el Team Paraguay brilló en los deportes colectivos que otorgaron todas las preseas hasta el momento, en los deportes individuales sigue con la cuota pendiente.

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Hasta ahora, la legión guaraní posee cuatro medallas (una de oro, dos de plata y una de bronce) y se ubica en el décimo lugar de la tabla. La de oro fue la última este domingo lograda por los chicos del fútbol que derrotaron en la final 1-0 a Argentina.

Las dos preseas de plata provienen del fútbol y el futsal femenino, mientras que la de bronce se obtuvo por el futsal masculino.

El objetivo es superar lo realizado en la edición de Rosario 2022 donde se conquistó 14 medallas (5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce).

Medallero de los Juegos