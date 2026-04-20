Polideportivo
20 de abril de 2026 - 15:51

Así quedó el medallero del Team Paraguay cumplida la primera semana de los Juegos Odesur de la Juventud

Los chicos de fútbol lograron la primera medalla de oro en Panamá y Paraguay se ubica en el décimo puesto con cuatro preseas.
Los chicos de fútbol lograron la primera medalla de oro en Panamá y Paraguay se ubica en el décimo puesto con cuatro preseas.

Culminó la primera semana de competencias en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que se realiza en Panamá. Vea en qué puesto se ubica el Team Paraguay en el medallero tras el último oro logrado el domingo en el fútbol.

Por David Rolón

Pasó volando la primera semana de los Juegos en Panamá en el que el Team Paraguay brilló en los deportes colectivos que otorgaron todas las preseas hasta el momento, en los deportes individuales sigue con la cuota pendiente.

Lea más: Paraguay conquista su primer oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Hasta ahora, la legión guaraní posee cuatro medallas (una de oro, dos de plata y una de bronce) y se ubica en el décimo lugar de la tabla. La de oro fue la última este domingo lograda por los chicos del fútbol que derrotaron en la final 1-0 a Argentina.

Las dos preseas de plata provienen del fútbol y el futsal femenino, mientras que la de bronce se obtuvo por el futsal masculino.

El objetivo es superar lo realizado en la edición de Rosario 2022 donde se conquistó 14 medallas (5 de oro, 4 de plata y 5 de bronce).

Medallero de los Juegos

Medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.
Medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.