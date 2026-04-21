Las hermanas Rodas aseguran medallas en bádminton para el Team Paraguay en Panamá

La gran noticia llegó desde las canchas de bádminton, donde la delegación guaraní aseguró presencia en el podio con actuaciones contundentes. En singles femenino, las hermanas Paula y Sofía Rodas firmaron sólidas victorias en cuartos de final al imponerse por 2-0 a sus respectivas rivales de Chile y Bolivia.

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Ambos triunfos no solo les permitieron avanzar a semifinales, sino que también garantizaron medallas para Paraguay, destacando el crecimiento y protagonismo de esta disciplina a nivel juvenil.

El éxito no terminó ahí. En dobles masculino, la dupla conformada por Marcos Rotela y Thiago Acha también se metió entre los cuatro mejores tras vencer con autoridad a la pareja de Panamá por 2-0, asegurando otra medalla para el país.

De esta manera, el bádminton paraguayo se erige como uno de los grandes protagonistas del certamen, con tres preseas ya confirmadas y la posibilidad de ir por más en semifinales.

No todo fue positivo en esta disciplina: en singles masculino, Marcos Rotela quedó eliminado en cuartos de final tras caer ante el venezolano Rodríguez (0-2), mientras que en dobles mixtos la pareja Rodas/Acha también se despidió en la misma instancia.

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En tenis, Catalina Delmás dio una de las notas alentadoras al avanzar a cuartos de final en singles femenino luego de superar con claridad a la venezolana Pumar por 2-0.

Sin embargo, la jornada también dejó eliminaciones, con las derrotas de Victoria López y Cayo Narváez, quienes quedaron fuera en sus respectivos cuadros individuales.

Por su parte, el golf inició su competencia con la primera de cuatro rondas en la modalidad individual masculina. Mauricio Rodríguez se ubica en la décima posición con +4, mientras que Miguel Ayala marcha en el puesto 19 con +16. El liderato es ocupado por el chileno Samuel Trucco con -4.

Así, Paraguay celebra una jornada en la que el bádminton brilló con luz propia, asegurando medallas y consolidándose como uno de los deportes más destacados de la delegación en Panamá 2026.