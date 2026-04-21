Polideportivo
21 de abril de 2026 - 14:11

Daniel Vallejo logra el boleto al cuadro principal del Madrid Open

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo durante el partido de Primera Ronda del ATP 250 de Chile Open en el San Carlos de Apoquindo, en Santiago, Chile.
El paraguayo Daniel Vallejo ganó su segundo juego de la "qualy" del Masters 1000 de Madrid e ingresó al cuadro principal, por primera vez en su carrera.@chile_open

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo ingresó a la llave principal del Masters 1000 de Madrid, tras superar este martes al portugués Henrique Rocha, con parciales de 6/1, 4/6 y 6/2, en poco más de dos horas.

Por ABC Color

Un estupendo desempeño tuvo el mejor tenista paraguayo de la actudalidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 96 del mundo), para sellar su ingreso al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid o Madrid Open, logrando por primera vez en su carrera inscribir su nombre en el “main draw” de un torneo de esta categoría.

Dani tuvo un inicio demoledor ante Henrique Rocha (22 años y 118 del ranking ATP), a quien superó en el primer set por 6/1, en apenas 31 minutos. En el segundo set, nuestro compatriota iba muy bien nuevamente hasta llegar a estar 4-2 arriba, pero su rival pudo invertir en marcador y cerrar por 6/4.

Imagen sin descripción

En el tercero, Vallejo volvió a mostrar un tenis más sólido desde el fondo de cancha y supo llegar rápidamente a un 5-1 arriba más 0-40 a su favor, con el servicio de su rival. No pudo concretar los tres macht point que tuvo, pero en el siguiente juego (game), el paraguayo puso todo y se impuso al purtugés, que tenía las estadísticas a su favor por 2-1, siendo éste el tercer enfrentamiento del año entre ambos.

En las dos horas con ocho minutos de partido, Dani Vallejo concretó un ace contra ninguno de Rocha, cometió dos dobles faltas (6 del rival), tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio (54%) y 52% en el segundo (32%), ganó tres de los ocho break point que tuvo (1/2).

Ahora, nuestro compatriota debe aguardar por la conclusión de todos los partidos de la “qualy” para luego esperar el sorteo y así conocer a su rival en primera ronda del Madrid Open.