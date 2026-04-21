Daniel Vallejo logra el boleto al cuadro principal del Madrid Open

Un estupendo desempeño tuvo el mejor tenista paraguayo de la actudalidad, Adolfo Daniel Vallejo (21 años y 96 del mundo), para sellar su ingreso al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid o Madrid Open, logrando por primera vez en su carrera inscribir su nombre en el “main draw” de un torneo de esta categoría.

JUEGO, SET, PARTIDO Y BOLETO AL MAIN DRAW!!!



Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 derrotó a Henrique Rocha 🇵🇹 por 6-1,4-6,6-2 y clasificó así a la llave principal del Masters 1000 de Madrid.



Por 1ª vez estará en el cuadro principal de un evento de esta categoría ¡Enorme Dani! 🇵🇾🎾 pic.twitter.com/QFap57m6d4 — Drive Cruzado Consultas (@DriveCruzado_ok) April 21, 2026

Dani tuvo un inicio demoledor ante Henrique Rocha (22 años y 118 del ranking ATP), a quien superó en el primer set por 6/1, en apenas 31 minutos. En el segundo set, nuestro compatriota iba muy bien nuevamente hasta llegar a estar 4-2 arriba, pero su rival pudo invertir en marcador y cerrar por 6/4.

En el tercero, Vallejo volvió a mostrar un tenis más sólido desde el fondo de cancha y supo llegar rápidamente a un 5-1 arriba más 0-40 a su favor, con el servicio de su rival. No pudo concretar los tres macht point que tuvo, pero en el siguiente juego (game), el paraguayo puso todo y se impuso al purtugés, que tenía las estadísticas a su favor por 2-1, siendo éste el tercer enfrentamiento del año entre ambos.

En las dos horas con ocho minutos de partido, Dani Vallejo concretó un ace contra ninguno de Rocha, cometió dos dobles faltas (6 del rival), tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio (54%) y 52% en el segundo (32%), ganó tres de los ocho break point que tuvo (1/2).

Ahora, nuestro compatriota debe aguardar por la conclusión de todos los partidos de la “qualy” para luego esperar el sorteo y así conocer a su rival en primera ronda del Madrid Open.