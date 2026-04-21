Polideportivo
21 de abril de 2026 - 15:55

NBA: Minnesota Timberwolves levantan 19 puntos e igualan la serie con Denver Nuggets

Anthony Edwards, pieza clave en la victoria de los Minnesota Timberwolves.
Anthony Edwards, pieza clave en la victoria de los Minnesota Timberwolves.080814+0000 MATTHEW STOCKMAN

Los Minnesota Timberwolves, que llegaron a perder por diecinueve puntos en el segundo cuarto (44-25) , remontaron el segundo partido de la serie de cuartos de la Conferencia Oeste en Denver ante los Nuggets (114-119) para igualar la eliminatoria a una victoria.

Por ABC Color

Los “Wolves” consiguieron poco a poco reducir su desventaja ante unos locales que fueron perdiendo fuelle, lo que fue aprovechado por el conjunto de Chris Finch, que sentenció la victoria en el tramo final con un triple y una canasta de dos de Donte DiVincenzo y dos tiros libres de Julius Randle.

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Anthony Edwards lideró el capítulo anotador de Minnesota con 30 puntos, con tres triples y diez rebotes incluidos, misma cifra que alcanzó en Denver Jamal Murray, en tanto que su gran figura y finalista al MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic, aportó 24, 15 capturas y 8 asistencias.

Edwards, no obstante, perdió un balón a falta de 31 segundos para el final y Christian Braun falló un tiro libre, acciones que dejaron a Denver por detrás 114-115 y que permitieron a los Timberwolves llevarse el encuentro.

La serie se marcha ahora a Minnesota, donde se disputarán los dos próximos encuentros el jueves y el sábado. EFE