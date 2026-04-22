Chileno Tabilo logra en Madrid su undécima victoria en tierra

El sudamericano Alejandro Tabilo, actualmente en el puesto 43 del ranking ATP, tardó una hora y 17 minutos en batir al tenista galo Valentin Royer.

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Enterró su mala racha Tabilo que llegó a Madrid con dos derrotas seguidas en polvo de ladrillo. A la que encajó en Montecarlo, segunda ronda, llegó la de Múnich, contra el brasileño João Fonseca, en primera.

Tabilo lleva once victorias en tierra este 2026, dos menos que el argentino Tomás Martín Etcheverri. Sin embargo, no tiene títulos en este tipo de pista. Los tres que acumula, en Mallorca, hierba y en Auckland y Chengdu, fueron en dura. Pero las tres finales perdidas, entre ellas la de este año en Río de Janeiro, fueron en tierra.

El chileno ha ganado su primer partido en Madrid. Disputó la edición del 2024 pero cayó en su debut, contra el italiano Flavio Cobolli. Ahora espera a Jiri Lehecka, en segunda ronda. EFE