Ciudad Nueva, de la suspensión del partido a un gran triunfo contra Campoalto por la Liga Nacional

El team de la Banda Roja “remató” por los “colegiales”, sus ganas de jugar tras la suspensión del cotejo previsto para el lunes, y se impuso con sobriedad en el juego por la Fecha 3 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Lea mas: Suspensión de partidos por la LNB

Los ciudenses ya impusieron importante diferencia en la primera mitad (50-28), y controlaron el resto del partido para sacar los 27 puntos de ventaja.

Los parciales fueron: Ciudad Nueva 22, 28, 15, 17 - Deportivo Campoalto 14, 14, 16, 11.

El ciudense Michael Kamary fue el máximo encestador en “La Catedral del Básquetbol”, con 18 puntos, seguido de Giuliano Giret con 16.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre campoalteños sobresalió en la canasta el experimentado pívot Guillermo Araújo, con 11 puntos. A propósito, Genaro Araújo, hijo de “La Fiera”, tuvo su tiempo en el parquet ciudense, compartiendo equipo con su padre.

* Colonias Gold vs. Deportivo San José. El otro cotejo suspendido en la noche del lunes fue el encuentro en Obligado, entre Colonias Gold y Deportivo San José, por el mismo motivo que en Ciudad Nueva, goteras en el parquet del estadio “Ka’a Poty”.

Este cotejo fue postergado, y se aguarda comunicación de la Confederación Paraguaya de Básquetbol para conocer la fecha de reprogramación.