Hipismo: Adiestramiento Ránking FEDEPA 2026 con su primera cita

La Comisión de Adiestramiento de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) está a cargo de la organización de la Primera Fecha de competencias de Adiestramiento (Dressage), así como el RC4 Acá Carayá.

La primera cita de adiestramiento se realizará en la pista del Acá Carayá, este sábado, a partir de las 8:00, con la participación de amazonas y jinetes que tengan en su horizonte el entrenamiento integral de caballo y atletas en la disciplina ecuestre.

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Destacadas personalidades del mundo de la equitación estarán en la organización, encabezada por el juez chileno Carlos Castro.

* Categorías. Las categorías habilitadas serán: Escuela - Novicios Menores - Novicios Mayores - 1er. Nivel - 2do. Nivel - 3er. Nivel - 4to. Nivel - San Jorge - Intermedio 1 - Para Novicios Grupo V - Para Novicios Grupo II - Prueba Completa.

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* Inscripciones. El costo de inscripción por categoría será de G. 100.000 (Guaraníes Cien mil por binomio).

Datos para el pago: Alfredo Ojeda Miers - Alias: CI 4943164 - Cel. 0985-222168.