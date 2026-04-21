Daniel Vallejo ya tiene rival para la ronda 1 del Madrid Open: Grigor Dimitrov

Tras su ingreso al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, Daniel Vallejo tiene confirmado rival para la primera ronda, en el que será el primer “main draw” de su carrera en un torneo de esta categoría.

El sorteo determinó que el paraguayo de 21 años tendrá su debut en llave de torneo frente al experimentado búlgado Grigor Dimitrov, jugador de 34 años que actualmente ocupa el puesto 137 del ránking ATP, pero que en noviembre de 2017 llegó a ocupar el tercer escalón de la clasificación.

En caso de acceder a la siguiente ronda, le mejor tenista nacional de la actualidad estaría midiendo al norteamericano Learner Tien, jugador de 20 años, 21 del mundo y quien tiene bye (avanza directo) en primera ronda.

Daniel Vallejo ingresó al cuadro principal este martes luego de ganar su segundo encuentro de la “qualy”, frente al portugués Henrique Rocha, con parcilaes de 6/1, 4/6 y 6/2, en dos horas y ocho minutos de juego.

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En primera ronda de la fase de clasificación, Dani había superado al español Pedro Martínez, por 6/3 y 6/1. Vallejo tuvo un muy buen desempeño en la fase de clasificación, jugando con solidez desde el fondo de cancha, buen porcentaje de primeros servicios y subidas a la red muy productivas.

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Se espera que pueda trasladar todo ese buen tenis en la llave principal del Madrid Open, donde tendrá un rival experimentado, pero que se encuentra ya en la parte descendiente de su carrera profesional.