El Real Madrid-Hapoel de Euroliga se jugará con público identificado en las gradas

Fuentes de Delegación han informado de que en la reunión de coordinación para la seguridad de estos partidos se han analizado los informes policiales y la valoración de la Oficina Nacional de Deportes que, en el contexto actual, rebaja la situación de riesgo alto de anteriores encuentros a riesgo medio.

En la reunión se ha alcanzado un acuerdo con los representantes del Real Madrid para la celebración de estos partidos con la asistencia exclusivamente de público previamente identificado.

Esta decisión conllevará que las primeras filas del graderío no estén ocupadas, tendrán permitido el acceso los abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono y en los palcos VIP también se identificará a los asistentes.

Además, no habrá venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes, se reforzará el control en la entrada y habrá restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo.

También la apertura de accesos se realizará con mayor antelación, el dispositivo de seguridad contará con 450 efectivos policiales.y habrá refuerzo de seguridad privada.

Según las fuentes de Delegación de Gobierno, así los partidos podrán disputarse en condiciones de seguridad y de forma compatible con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en los exteriores del recinto.

La serie, al mejor de cinco partidos, se abrirá con dos partidos (29 de abril y 1 de mayo) en el pabellón madrileño. En caso de ser necesario un quinto partido, se disputará en Madrid, el 12 o 13 de mayo.