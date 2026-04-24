Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare, a cuartos en la cuarta parada del Sudamericano de vóley playa en nuestro país

Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare confirmaron su favoritismo y avanzaron a los cuartos de final del certamen tras una sólida fase de grupos.

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La pareja paraguaya dominó el Pool A con dos victorias: primero superó con contundencia a Franchi/Maxi por 2-0 (21-8 y 21-11) y luego selló su clasificación al imponerse 2-1 a los venezolanos Kirchner/Esyenser (21-13, 20-22 y 15-8).

Con este rendimiento, los número uno del cuadro ya esperan rival en cuartos de final, manteniéndose firmes en la pelea por el título.

En paralelo, la competencia femenina sigue en pleno desarrollo con varias duplas paraguayas en acción. En el Pool A, la dupla Michelle Valiente/Giuliana Poletti Corrales, también cabeza de serie número uno, debutó con victoria 2-0 ante las brasileñas Lucilia/Kawane (21-17 y 21-13) y posteriormente enfrentaba a Ramírez/Rodríguez de Venezuela en busca de asegurar su clasificación.

Por su parte, en el Pool C,Mayra Pérez/Valentina Schmeda y Laura Ovelar/Fiorella Núñez continúan su participación en una zona exigente, donde ya se registran resultados dispares. Laura/Fio logró una importante victoria ante Ohlsson/Dubost de Chile por 2-0, mientras que Pérez/Valentina cayó frente a la dupla argentina Michel Tosi/Churin.

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A la espera de la definición de los cruces en la ronda de 12, el cuadro femenino mantiene la expectativa abierta, con representación paraguaya que busca seguir el camino exitoso ya marcado en la rama masculina.