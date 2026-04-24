Team Paraguay sigue cosechando medallas en varias disciplinas en Panamá

La nota más alta la dio el relevo femenino 4x100 metros, que se colgó la medalla de plata tras marcar 47.58 segundos.

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El cuarteto integrado por Jimena Sostoa, Heidi Pigisch, Lara González y Naira Wiebe firmó una sólida presentación para subir al podio, escoltando a Colombia y superando a Perú.

En esgrima, Jimena Cabrera también se metió entre las mejores al quedarse con la medalla de bronce en espada femenina.

La paraguaya avanzó con autoridad desde la fase de grupos y en cuartos de final superó a la ecuatoriana Lucianna Aroca, asegurando su lugar en el podio antes de caer en semifinales ante la brasileña Pietra Roquini.

Otra presea de bronce llegó en taekwondo de la mano de Betania Medina, quien alcanzó las semifinales en la categoría -44 kg. La paraguaya había asegurado medalla tras su victoria en cuartos de final, aunque luego no pudo avanzar a la final al caer frente a la panameña Natalia Pérez.

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El tenis también aportó al medallero con el bronce en dobles mixtos, conseguido por la dupla Álvaro Frutos-Catalina Delmás, que pese a caer en semifinales ante Brasil, se aseguró un lugar en el podio.

En otras disciplinas, Tatjana Wiebe quedó cerca del podio con un cuarto puesto en lanzamiento de jabalina, mientras que el relevo masculino 4x100 no pudo completar la prueba. En deportes de combate, Marcos Alcaraz debió abandonar en karate por una lesión nasal, y Thiago López finalizó quinto en taekwondo.

De esta manera, Paraguay continúa sumando presencia en el medallero y consolidando el protagonismo de su delegación juvenil en el certamen continental.