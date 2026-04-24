Hipismo con otra esperada jornada de Adiestramiento en el RC4 Acá Carayá, este sábado

Este sábado es la cita con la primera cita del Adiestramiento (Dressage), que se realzará en el Acá Carayá, a partir de las 08:00.

Lea mas: Primera cita de Adiestramiento 2026

Muchas amazonas y jinetes tienen gran afinidad por la enseñanza, capacitación, entrenamiento y adiestramiento integral del binomio: Caballo/Jinete.

Por dicho motivo, el Adiestramiento es la mas importante disciplina de la equitación y nuestro país está dedicando importantes clases y competencias para ir puliendo a los atletas e interesados en tan noble rama del hipismo.

En cuanto a la jornada de este sábado, se disputarán las justas en las siguientes categorías:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Escuela - Novicios Menores - Novicios Mayores - 1er. Nivel - 2do. Nivel - 3er. Nivel - 4to. Nivel - San Jorge - Intermedio 1 - Para Novicios Grupo V - Para Novicios Grupo II - Prueba Completa.

La dotación de personalidades que tendrán a su cargo el juzgamiento del evento está encabezada por el chileno Carlos Castro, una autoridad en materia de Adiestramiento.