Por otro paso en la historia: Daniel Vallejo contra Tien este sábado en el Masters de Madrid

Daniel Vallejo llega a la Caja Mágica en un momento inmejorable tras conseguir un triunfo histórico frente al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4 en 1h34 minutos, logrando así su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000.

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El éxito no solo significó el mayor golpe de su carrera hasta ahora, sino que también cortó una larga sequía para el tenis paraguayo: pasaron 27 años y 4 días desde la última victoria de un compatriota en un Masters 1000 sobre polvo de ladrillo, cuando Ramón Delgado derrotó a Jonas Björkman en Montecarlo 1999.

Además, el triunfo de Vallejo marcó el regreso de Paraguay a la senda ganadora en cuadros principales de Masters 1000 tras 16 años, 1 mes y 13 días. La última vez había sido también con Delgado, quien venció a Andreas Beck en Indian Wells 2010.

Ahora, el joven paraguayo intentará dar otro golpe ante un rival de alto nivel y seguir escribiendo su nombre en la historia grande del tenis nacional.

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