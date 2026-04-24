Tenis
24 de abril de 2026 - 18:18

Por otro paso en la historia: Daniel Vallejo contra Tien este sábado en el Masters de Madrid

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo celebra el triunfo en la segunda ronda de la qualy del Masters 1.000 de Madrid en la Caja Mágica, en Madrid, España.
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo se medirá al estadounidense Learner Tien por otro paso en su historia.danivallejo8

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (21 años) buscará seguir haciendo historia este sábado, a las 09:30, en el Masters 1000 de Madrid cuando enfrente al estadounidense Learner Tien, sembrado 17 del torneo y ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, por la segunda ronda.

Por David Rolón

Daniel Vallejo llega a la Caja Mágica en un momento inmejorable tras conseguir un triunfo histórico frente al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-4 en 1h34 minutos, logrando así su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000.

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El éxito no solo significó el mayor golpe de su carrera hasta ahora, sino que también cortó una larga sequía para el tenis paraguayo: pasaron 27 años y 4 días desde la última victoria de un compatriota en un Masters 1000 sobre polvo de ladrillo, cuando Ramón Delgado derrotó a Jonas Björkman en Montecarlo 1999.

Además, el triunfo de Vallejo marcó el regreso de Paraguay a la senda ganadora en cuadros principales de Masters 1000 tras 16 años, 1 mes y 13 días. La última vez había sido también con Delgado, quien venció a Andreas Beck en Indian Wells 2010.

Ahora, el joven paraguayo intentará dar otro golpe ante un rival de alto nivel y seguir escribiendo su nombre en la historia grande del tenis nacional.

Datos @Drivecruzado