Team Nacional Sub 14 va a Brasil y Argentina, para la Copa Cosat y el Sudamericano, respectivamente

Ya está conformado el Team Paraguay para competir por la Copa Cosat, primeramente en São Paulo, Brasil y luego en el Campeonato Sudamericano de Tenis Sub 14, en Rosario, Argentina.

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El equipo femenino lo componen: Jimena Jiménez, Guadalupe Ramírez y Keira Marín, capiteado por Rodrigo Zaracho para el Campeonato Sudamericano “Rosario 2026″, en la República Argentina.

El team varonil lo conforman: Santino López, Nicolás Medina, Alexis Fernández, con capitán Pablo Ayala, para el Cosat y el Sudamericano.

La Copa Cosat, que es clasificatoria para Wimbledon en Sub 14, se disputará desde el lunes 27 hasta el 2 de mayo próximos en el HWT Sports Academy Bragança Paulista.

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Por su parte, el Sudamericano será del 11 al 16 de mayo, en el Jockey Club de Rosario, clasificatorio para el Mundial de la categoría, a disputarse en Prostejov, República Checa, en agosto próximo.