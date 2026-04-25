Arturo Cáceres le da otro oro al Team Paraguay en Panamá en jornada de varias conquistas

Arturo Cáceres brilló en el tablero de Panamá y se consagró campeón en la modalidad blitz masculino, adjudicándose la medalla de oro tras una sobresaliente actuación a lo largo de las rondas.

Otra presea para Paraguay se dio en levantamiento de pesas, donde Alex Valentino Morel logró la medalla de plata en la categoría +98 kg, con un total de 267 kg, quedando solo por detrás del chileno Nicolás Pino.

El baloncesto 3x3 también aportó al medallero con una doble conquista de plata. En la rama femenina, Paraguay cayó en una ajustada final ante Chile por 12-10, luego de haber vencido con autoridad a Brasil en semifinales. En masculino, la definición fue igualmente cerrada, con derrota 15-14 frente a Uruguay, en otro duelo muy parejo.

En atletismo, si bien no se lograron medallas, hubo presencia en finales con Saúl Schneider (6° en impulsión de bala), Jimena Sostoa (6ª en 200 metros) y Adrián Céspedes (6° en 200 metros), mientras que en ajedrez femenino Fiorella Mayeregger finalizó en la quinta posición.

De esta manera, Paraguay cierra una nueva jornada con protagonismo en el medallero y actuaciones que reflejan el crecimiento de sus jóvenes talentos en el ámbito sudamericano.