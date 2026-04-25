Jiu Jitsu sigue dando satisfacciones al país tras peleas en Foz

Excelente fue la producción medallera por la tercera cita del Circuito Paranaense 2026 de Jiu Jitsu, que se celebró en la vecina ciudad fronteriza de Foz de Iguazú.

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Los alumnos de la Academir del maestro Isaky Coelho, cosechó 5 medallas de oro y 2 de plata, con el concurso de siete atletas. Importante apoyo brinda en la academia Rolando Guerra.

* Los medallistas. En cuanto a los medallistas, Fabrizio Arana (13 años) faixa amarilla, tuvo oro, categoría Infanto Juvenil A - Medio Pesado;

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Lucas Fretes (13 años) también subió a alto del podio, faixa amarilla, categoría Infanto Juvenil B, peso Leve;

Renato Deus (13 años), otro que obtuvo presea dorada, en faixa gris, Cctegoría Infanto juvenil B, peso Medio;

Oro para Enzo Bernal (14 años), faixa gris, categoría Infanto Juvenil B, peso Medio;

Leah Benítez (9 años), faixa Gris, categoría Infantil B, peso Pesado obtuvo la meritoria medalla de oro;

Samira Fretes (18 años) faixa blanca, categoría adulto, Medio Pesado conquistó la medalla de plata;

Marta Benítez (7 años) también se colgó la medalla de plata, faixa gris, categoría Infantil A, peso Pluma.