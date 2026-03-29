Sergio Villasanti se corona campeón panamericano de Jiu Jitsu

El pasado 27 de marzo, el pabellón del Silver Spurs Arena se convirtió en el epicentro del Brazilian Jiu Jitsu continental.

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En ese escenario de máxima exigencia, donde la técnica se funde con el carácter, el nombre de Sergio Villasanti resonó con fuerza propia al consagrarse campeón del Panamericano de la IBJJF, uno de los torneos más prestigiosos y competitivos del mundo.

Villasanti, compitiendo en la categoría Master 3, Faixa Azul (hasta 76 kg), firmó una hoja de ruta impecable que lo llevó directamente a la gloria. No fue un camino sencillo: el certamen reunió a los exponentes más destacados del continente, convirtiendo cada tatami en una auténtica zona de guerra estratégica.

El camino a la cima

La marcha del paraguayo hacia el oro comenzó con una demostración de autoridad en los octavos de final, donde se impuso con solvencia ante Scott-Jeffrey Christopher. Sin tiempo para el descanso, mantuvo el ritmo en cuartos, superando a Tomasso Nunziato y consolidando un dominio que ya empezaba a preocupar a sus rivales.

La verdadera prueba de fuego llegó en las instancias decisivas. En semifinales, Villasanti exhibió un temple de acero y una precisión quirúrgica para dejar en el camino a Stephan Lebon Brigman, sellando así su pasaporte al combate por el título.

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Una final para el recuerdo

En el duelo definitivo, la presión alcanzó su punto máximo. Frente a él se encontraba el experimentado Joshua Peter Rio, un atleta de renombre en el circuito. Sin embargo, el paraguayo sacó a relucir su mejor versión: una combinación de preparación física y ambición competitiva que terminó por quebrar la resistencia de su oponente.

Con la victoria final, Villasanti no solo se colgó la medalla dorada, sino que dejó una huella imborrable para el deporte paraguayo en Estados Unidos. Su consagración es una declaración de principios: desde el corazón de Sudamérica al podio en Florida, el Jiu Jitsu nacional sigue ganando respeto en las arenas más duras del planeta.