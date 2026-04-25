Yacaré XV se somete a los Selknam de Chile en el Súper Rugby Américas

Los Yacaré tuvieron compromiso por la segunda fecha de revanchas del Super Rugby Americas (SRA) 2026, en el cotejo disputado este sábado contra el cuadro trasandino en el estadio “Héroes de Curupayty”, en el Parque Olímpico, Luque.
El resultado final, adverso para los guaraníes, fue de 34-13.
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La franquicia paraguaya no consigue levantar cabeza en este torneo, quizá en su peor actuación en cuanto a los resultados obtenidos en lo que va del SRA.
* Resultados hasta el momento. Este viernes se inició la fecha con el partido entre Dogos XV y Pampas, y fue victoria de los “canes”, en el duelo entre argentinos, por el marcador de 43-28.
El único partido sabatino fue el de Yacaré contra Selknam.
Este domingo completarán la ronda: Cobras de Brasil contra Capibaras XV y Tarucas de Argentina contra Peñarol de Uruguay.
Dependiendo del resultado de Cobras, si llegan a la victoria los reptiles brasileños contra los argentinos de Capibaras, los Yacaré pueden quedar en la última posición de la tabla de estos SRA 2026.