A la conquista de Madrid: Daniel Vallejo busca los octavos de final ante el N° 13 del mundo

El tenis paraguayo vive días de ensueño en la Caja Mágica. Adolfo Daniel Vallejo, en el momento más brillante de su carrera profesional, saltará a la cancha este lunes 27 de abril para buscar un lugar entre los 16 mejores del ATP Masters 1000 de Madrid.

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Su rival será el italiano Flavio Cobolli, actual número 13 del ranking ATP, en un duelo que promete máxima intensidad. El partido está programado para el 5° turno de la Cancha 3, con un horario tentativo de inicio fijado para las 14:00 (hora de Paraguay en vivo por Disney+).

Un camino histórico

Vallejo llega a esta instancia con el pecho inflado tras firmar una semana perfecta en suelo español. En la primera ronda, dio el gran golpe del torneo al eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov por un doble 6-4.

Lejos de conformarse, el sábado pasado ratificó su gran nivel al superar con autoridad al estadounidense Learner Tien (N° 21) por 6-4 y 6-3.

Estos resultados no solo representan su consolidación en la élite, sino que marcan un hito histórico: es el primer paraguayo en ganar partidos en un Masters 1000 desde que lo hiciera Ramón Delgado en 2010.