Fútbol de Salón anuncia que dos mundiales se disputarán en nuestro país

La entidad matriz del fútbol de salón lanzó su primer comunicado del año, el pasado 24 de los corrientes, anunciando tres eventos ecuménicos, dos de los cuales se disputarán en Paraguay.

Lea mas: Fútbol de salón nacional

Tanto el Juvenil C15 como el de Mayores se llevarán a cabo en nuestro país, mientras el Femenino será en México.

El primero a realizarse será el Campeonato Mundial Juvenil categoría 15 años (C15), que está programado para disputarse del 7 al 14 de septiembre del año en curso, con la participación de 12 selecciones.

A continuación, del 1 al 6 de diciembre próximos está marcado el Campeonato Mundial Femenino, que se llevará a cabo en México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el Campeonato Mundial de Selecciones Absolutas Masculinas se realizará en nuestro país, en la temporada venidera, en 2027, con fechas y sedes a confirmar próximamente.

* Laureles. El futbol de salón ha conquistado 4 campeonatos mundiales en la principal categoría masculina: Australia 1988, Paraguay 2007, Argentina 2007 y México 2023.

En la categoría C13 también los albirrojos conquistaron la copa del mundo, en España 2019.