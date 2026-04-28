Natación: Centro Deportivo SyC domina el Grand Prix LATAM 2026

El certamen, disputado del 23 al 25 de abril en el Centro Acuático Nacional, reunió a delegaciones de siete países —Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay— consolidándose como uno de los eventos acuáticos más importantes de la región.

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En la tabla general, SyC se quedó con el primer lugar con un total de 754 puntos, sacando una amplia ventaja sobre sus perseguidores.

El segundo puesto fue para el Club Olimpia con 548 unidades, mientras que el tercer lugar lo ocupó el Radio Clube de Brasil con 494 puntos.

El dominio paraguayo se hizo evidente con la presencia de varios clubes nacionales en los primeros puestos: el Club Internacional de Tenis finalizó cuarto (445 puntos), seguido por el Club Deportivo de Puerto Sajonia en la quinta posición (436). Más atrás se ubicaron el Club Medley de Natación (344) y el Club Benjamín Hockin (271), completando una sólida performance colectiva.

La competencia se desarrolló durante tres jornadas intensas, con pruebas en distintas categorías —infantiles, juveniles y mayores— en doble turno, congregando a atletas, entrenadores y familias de toda Latinoamérica.

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Más allá de los resultados, el evento se destacó por su carácter integrador y formativo, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la vida saludable.

Organizado por el Centro Deportivo SyC, el Grand Prix LATAM volvió a posicionar a Paraguay como un punto clave dentro del calendario internacional de la natación, evidenciando el crecimiento sostenido del deporte acuático en el país y el talento emergente de sus nadadores.