Belga Blockx, sorprendente semifinalista del Masters de Madrid

Alexander Blockx, de 21 años, se medirá por una plaza en la final al ganador del enfrentamiento entre el italiano Flavio Cobolli y el alemán Alexander Zverev, en el penúltimo partido del día.

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El miércoles quedó definida la primera semifinal del Masters 1000 madrileño, que disputarán el #1del mundo, Jannik Sinner, y el francés Arthur Fils.

Blockx, #69 del mundo, se había deshecho en la ronda anterior del argentino Francisco Cerúndolo. También eliminó al chileno Cristian Garín, al estadounidense Brandon Nakasima y al canadiense Felix Auger-Aliassime.

El belga continuó su progresión en Madrid tras haber llegado a octavos en el Masters 1000 de Montecarlo y en el torneo de Múnich.

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Blockx, que se enfrentaba por primera vez con Ruud, se mostró muy firme desde el fondo de la pista. El belga rompió el servicio de su rival para ponerse 5-4 y cerrar el primer set con su servicio.

En la segunda manga, Ruud multiplicó las subidas a la red para tratar de sorprender a un rival muy metido atrás, pero sin lograr descolocar a Block.

Los dos se aferraron a su saque hasta que en el séptimo juego, el belga aprovechó la última de sus tres bolas de rotura para ponerse por delante 4-3 y confirmar con su saque el 5-3.

Ruud, cada vez más entregado, logró levantar dos bolas de rotura y partido en el noveno juego, pero sólo sirvió para postergar un juego más su derrota. AFP