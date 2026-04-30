La AMA ha sancionado a 291 deportistas rusos tras investigar el dopaje institucionalizado

El total de sanciones asciende a 302, puesto que once atletas recibieron dos castigos por infracciones distintas, decretadas por 23 organizaciones antidopaje, y quedan pendientes de resolución definitiva cuatro casos, informa la AMA en un comunicado.

Estas penalizaciones se derivan de los casos resultantes de la recuperación de datos y muestras del Laboratorio de Moscú por parte del Departamento de Inteligencia e Investigación independiente de la AMA en 2019, conocida como 'operación LIMS'.

La halterofilia, con 107 casos, y el atletismo, con 83, fueron los deportes con más sanciones, seguidos por la lucha, con 19.

A juicio del presidente de la AMA, el polaco Witold Bańka, la 'operación LIMS', encargada de perseguir el programa de dopaje ruso, es "la investigación más exitosa en la historia del antidopaje".

"Se debe al arduo trabajo y la profesionalidad del personal de la AMA, especialmente de nuestros extraordinarios departamentos de Inteligencia e Investigaciones y Asuntos Jurídicos, así como de nuestros socios en otras organizaciones", se congratuló Bańka.

En 2015, la Agencia Antidopaje Rusa (Rusada) fue inhabilitada tras descubir la AMA el sistema de dopaje institucionalizado generalizado en el deporte ruso.

Tres años después, el organismo internacional encargado de erradicar el dopaje readmitió a Rusada con una serie de condiciones, lo que propició las misiones a Moscú para recabar datos del Laboratorio de Moscú en el marco de LIMS.

En la fase de comprobación, se detectaron datos manipulados, lo que llevó de nuevo a sancionar a Rusada por un periodo de cuatro años.

A pesar la manipulación de muestras, los técnicos de la AMA pudieron recuperar buena parte de los datos y reunir pruebas contra los atletas que optaron por el consumo de sustancias prohibidas con el aval de Moscú.

La agencia rusa sigue sin cumplir con las normas y está pendiente la visita de una delegación de AMA a Moscú para comprobar si ha habido avances en el acatamiento de las normas de readmisión, "lo que no ha sido posible debido a la situación geopolítica actual", señala el organismo con sede en Montreal (Canadá).

El programa de dopaje institucionalizado propició el veto a Rusia para participar en competiciones internacionales y en los Juegos Olímpicos durante cuatro años, por lo que no estuvo presente ni en Tokio 2020, ni en los de invierno de Pekín 2022.