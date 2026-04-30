LIV renueva su cúpula para intentar reflotar el proyecto tras la retirada del fondo saudí

LIV informó en un comunicado de la incorporación de los expertos financieros Gene Davis y Jon Zinman por su experiencia en "la gestión de situaciones complejas y la generación de valor para organizaciones globales" y con el cometido de emprender una nueva estrategia y guiar "a la liga en su próxima etapa".

"La liga se enfoca en asegurar socios financieros a largo plazo para respaldar su transición desde una fase inicial a un modelo de inversión diversificado con múltiples socios", señala la nota de LIV, el proyecto que nació en 2022 para revolucionar el mundo del golf y rivalizar con los dos circuitos tradicionales, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

El fichaje de Davis y Zinman se conoce después de que varios medios estadounidenses publicaran ayer, miércoles, la decisión formal del PIF, el brazo inversor del régimen saudí, de retirar sus fondos a LIV y de la salida de la junta directiva de Yasir Al-Rumayyan, la persona que moldeó la liga a base de contratos multimillonarios con estrellas como el español Jon Rahm o el estadounidense Bryson DeChambeau.

Según Gene Davis, existe "una clara oportunidad para ayudar a la liga a formalizar su estructura, atraer y asegurar capital a largo plazo y posicionar el negocio para el crecimiento".

"Esperamos posicionar a LIV Golf para el éxito futuro”, añade Davis, presidente y director ejecutivo de Pirinate, una consultora especializada en asesoría estratégica y en gestionar reestructuraciones de proyectos empresariales.

Un perfil parecido tiene Zinman, fundador y socio gerente de JZ Advisors LLC, dedicada también a reflotar compañías con problemas financieros y a elaborar planes de futuro.

LIV remarca que el cometido de sus dos nuevos directivos es trabajar en coordinación con la gerencia con el fin de "institucionalizar la liga y evaluar las diversas oportunidades estratégicas que han surgido con su crecimiento".

La decisión del PIF de dejar de inyectar fondos se conoció en vísperas del torneo que se celebró en México del 16 al 19 de abril, lo que obligó al CEO de LIV, Scott O'Neil, a salir al paso para garantizar que la presente temporada se iba a desarrollar con normalidad y que el objetivo a partir de ahora sería buscar otras fuentes de financiación que mantuvieran con vida el proyecto a partir de 2027.

En el comunicado de LIV, no se hace mención al PIF, que se estima que ha destinado a la liga de golf más de 5.000 millones de dólares (unos 4.250 millones de euros), ni a la salida de la directiva de Al-Rumayyan.

Se destaca en la nota que la liga sigue teniendo plena confianza en el modelo de equipos, uno de sus rasgos distintivos, lo que le ha permitido aumentar en un cien por cien sus ingresos respecto al pasado año y registrar cifras récord de asistencia a los torneos.

"LIV Golf está aprovechando este impulso para entablar conversaciones constructivas y con visión de futuro con potenciales inversores y socios globales que comparten su visión de un golf inclusivo y modernizado. Para los aficionados, jugadores y socios de la liga, el compromiso con el golf de primer nivel permanece inalterable a medida que avanza este proceso", añade.

En su postura de insuflar optimismo, LIV ha confirmado ya las fechas de cinco torneos para el próximo año -Riad, Hong Kong, Sudáfrica, Australia y México-.

Por el contrario, se conoció el pasado martes que la competicion que se iba a celebrar en Nueva Orleans (Estados Unidos) del 25 al 28 de junio, la décima de la presente temporada, quedaba aplazada sin fecha a petición de las autoridades del estado de Luisiana con la idea de celebrarla en otoño.

El próximo torneo tendrá lugar en Virginia (EE.UU.) del 7 al 10 de mayo y será la séptima del curso, cuyo final está previsto para finales de agosto.