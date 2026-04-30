Otra fecha propicia para favoritos en la Liga Nacional de Básquetbol

Tras la gran victoria de los Gold sobre los Kings, en la fecha anterior de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), los colonos tuvieron una fácil victoria contra San Alfonso, al igual que San José en el juego contra Deportivo Campoalto. Sin embargo, los Kings tuvieron que sudar un poquito mas en el partido contra Ciudad Nueva.

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Colonias Gold le ganó 104-60 a San Alfonso de Minga Guazú, que fue hasta Obligado para enfrentar a los dueños de casa en el “Ka’a Poty”.

Deportivo San José en su casa el “León Coundou” cortó la linda racha a Deportivo Campoalto, que tuvo un triunfazo en la fecha pasada derrotando a Félix Pérez Cardozo. Los “santos” se impusieron sin mayores problemas a los “colegiales” por el marcador de 86-68.

Olimpia Kings sacó “solo” 11 puntos de ventaja sobre el Atlético Ciudad Nueva, que lo visitó en el polideportivo de las Fuerzas Armadas. Los franjeados ganaron 96-85 contra el team de la banda roja.

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En el otro cotejo de la fecha, Félix Pérez Cardozo se recuperó para derrotar al guapo Deportivo Amambay por el score de 99-74, en el juego disputado en el “Efigenio González” de Villa Morra.

* Posiciones: Olimpia Kings 11 puntos, Colonias Gold (*) 9, San José 9 (*), Félix Pérez Cardozo 9, Deportivo Amambay 9, Deportivo Campoalto 8, Ciudad Nueva 7 y San Alfonzo de Minga Guazú 7.

(*) Juego pendiente entre ambos.