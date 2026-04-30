Sergio Villasanti sigue cosechando campeonatos en el Jiu-Jitsu

Sergio Villasanti es uno de los mayores referentes de nuestro país en este deporte de contacto y nuevamente dio muestras de su clase conquistando el título en el país de origen de la modalidad, levantando la copa en el Campeonato Brasileiro IBJJF en la categoría Master 3. El luchador guaraní se consagró bicampeón del torneo, luego de llegar a lo alto del podio este miércoles.

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De esta forma, a través de Sergio, nuestro pais se posiciona en la élite del Brazilian Jiu Jitsu, luego de festejar en la paulista ciudad de Baueri.

Villasanti ganó cuatro peleas para alcanzar la medalla de oro en una de las competencias mas exigentes del circuito internacional.

Nada menos que 7.965 competidores se reunieron en este certamen donde resalta la calidad de los contendientes, y el paraguayo mostró su acostumbrada técnica, fortaleza mental con un alto nivel competitivo.

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Como una muestra del nivel de sus adversarios, en octavos de final sometió al francés Hani Chamakhi, en cuartos al brasileño Fabio Ribeiro da Silva Bolsoni y en semifinales al estadounidense Stephan Lebon Brigman.

En la gran final por el cetro, fue verdugo y con autoridad, para derrotar al neozelandés Joshua Peter Rio.