Polideportivo
01 de mayo de 2026 a la - 17:22

Itá celebró su competencia de truco deportivo

Equipo campeón en Itá.
Equipo campeón en Itá.

Las instalaciones del salón de eventos Victoria fue sede el domingo 26 de abril de una fantástica jornada de truco deportivo con la participación de más de 40 equipos que disputaron desde las 10 de la mañana un torneo que culminó en horas del atardecer.

Por ABC Color

Un delicioso almuerzo se sirvió a los presentes y acompañantes al mediodía, mientras se disfrutaba de las excelentes interpretaciones del grupo local Los Fantásticos del Caribe.

Lea más: Truco deportivo: Una nueva revancha en Nueva Italia

El anfitrión, Lucio Benítez, en representación de los organizadores agradeció a los amigos provenientes de la capital del país, de la ciudad de Itá, de Paraguarí, de Carapeguá, Villa Elisa, de los barrios San Pablo, Pinozá, Nuestra Señora de la Asunción, entre otros puntos, por su presencia y expresó que todo lo recaudado en la ocasión será donando a una casa de beneficencia de madres solteras de la ciudad de Itá.

Al final de la competencia subieron al podio los equipos de Pinozá como campeón, SLTC Los Amigos como vicecampeón, y tercero y cuarto resultaron los equipos de Pinozá Truco Club.