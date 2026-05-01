Itá celebró su competencia de truco deportivo

Un delicioso almuerzo se sirvió a los presentes y acompañantes al mediodía, mientras se disfrutaba de las excelentes interpretaciones del grupo local Los Fantásticos del Caribe.

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El anfitrión, Lucio Benítez, en representación de los organizadores agradeció a los amigos provenientes de la capital del país, de la ciudad de Itá, de Paraguarí, de Carapeguá, Villa Elisa, de los barrios San Pablo, Pinozá, Nuestra Señora de la Asunción, entre otros puntos, por su presencia y expresó que todo lo recaudado en la ocasión será donando a una casa de beneficencia de madres solteras de la ciudad de Itá.

Al final de la competencia subieron al podio los equipos de Pinozá como campeón, SLTC Los Amigos como vicecampeón, y tercero y cuarto resultaron los equipos de Pinozá Truco Club.