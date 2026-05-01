Truco deportivo: Una nueva revancha en Nueva Italia

Esta competencia denominada rankeable, porque otorga a los equipos campeón y vicecampéon la posibilidad de disputar la mayor competencia del año, que es el Grand Slam del truco deportivo del año 2026, ya tiene asegurada la presencia de 50 equipos, conformados por tres integrantes, provenientes de toda la república, donde Todo Truco Paraguay (TTP) disputa sus competencias durante todo el año.

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Igualmente, esta competencia tendrá el incentivo de sumar puntos en el torneo Interciudaddes, Interclubes, por equipos e individuales.

Una vez concluido el torneo rankeable, se inicia una competencia denominada popular de truco deportivo, en el mismo local, con interesantes premios.

Es importante destacar que Todo Truco Paraguay, como entidad sin fines de lucro, no otorga premios en efectivo, solamente en trofeos, tales como copas y medallas, a los equipos que suben al podio.

Es importante destacar que siguen las inscripciones, que incluye el desayuno y el almuerzo, al celular 0982 535-775, Amado Amarilla. Incluso, ese mismo domingo pueden acercarse hasta el local del evento media hora antes del inicio de la competencia para realizar sus inscripciones.