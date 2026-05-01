Copa Libertadores
01 de mayo de 2026 a la - 16:16

Los paraguayos, ¡máximos goleadores de la Copa Libertadores 2026!

El delantero paraguayo Carlos "Cocoliso" González del Independiente del Valle con la pelota del partido ante Libertad, que se llevó tras anotar un triplete.
El delantero paraguayo Carlos "Cocoliso" González del Independiente del Valle con la pelota del partido ante Libertad, que se llevó tras anotar un triplete.

Concluida la primera mitad de la fase de grupos, el torneo continental tiene un sello distintivo: la contundencia de los artilleros paraguayos. Hat-tricks, dobletes y un dominio absoluto en las redes marcan el pulso de la “Gloria Eterna”.

Por Arnaldo Benítez

La Copa Libertadores 2026 cruzó el ecuador de su fase de grupos y el panorama es inmejorable para los delanteros paraguayos. Tras el cierre de la tercera jornada, el certamen no solo registra una cifra goleadora envidiable, sino un dato estadístico que sacude al continente: los tres máximos artilleros del torneo son paraguayos.

Lea más: Video: El hat-trick de Carlos ‘Cocoliso’ González vs. Libertad

El liderato absoluto tiene nombre y apellido. Carlos González se posiciona como el delantero más letal de Sudamérica en lo que va del año. Defendiendo la camiseta de Independiente del Valle, “Cocoliso” suma la impresionante cifra de 5 goles en apenas 3 partidos. Su racha actual es sencillamente imparable. Despachó un espectacular hat-trick el pasado martes ante Libertad y ya venía de marcar un doblete frente a Universidad Central de Venezuela en la segunda fecha. Con un promedio de más de un gol por encuentro, González se ha convertido en la gran referencia ofensiva de la competencia.

El delantero paraguayo Carlos "Cocoliso" González del Independiente del Valle con la pelota del partido ante Libertad, que se llevó tras anotar un triplete.
El delantero paraguayo Carlos "Cocoliso" González del Independiente del Valle con la pelota del partido ante Libertad, que se llevó tras anotar un triplete.

Alex Arce, el segundo máximo goleador

En el segundo escalón del podio aparece Alex Arce. El delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza alcanzó las 4 anotaciones tras una actuación consagratoria en suelo argentino, donde le marcó tres goles a La Guaira.

Lea más: Video: El hat-trick de Alex Arce para Independiente Rivadavia

Arce ya había dado avisos de su jerarquía internacional al anotar un gol histórico en el mítico Maracaná ante Fluminense. Su presente lo consolida como una pieza clave para el esquema de Gustavo Alfaro en la Albirroja, logrando trasladar su gran momento de club al ámbito de la selección nacional.

El paraguayo Alex Arce, futbolista de Independiente Rivadavia, festeja un gol en el partido frente a La Guaira por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Malvinas Argentina, en Mendoza, Argentina.
El paraguayo Alex Arce, futbolista de Independiente Rivadavia, festeja un gol en el partido frente a La Guaira por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Malvinas Argentina, en Mendoza, Argentina.

Lorenzo Melgarejo, el tercero en el podio

El podio de honor lo completa Lorenzo Melgarejo con 3 goles en 3 presentaciones. Lo del atacante es doblemente meritorio si se tiene en cuenta el contexto: sus números brillan a pesar de la difícil campaña que atraviesa Libertad en lo colectivo.

El atacante paraguayo marcó un doblete en la reciente caída ante Independiente del Valle y también vio puerta en el debut ante Universidad Central deVenezuela. En un equipo golpeado por los resultados, su efectividad aparece como el punto más alto del Gumarelo.

Lorenzo Melgarejo de Libertad celebran un gol este martes, en un partido de la Copa Libertadores entre Libertad e Independiente del Valle en el estadio La Huerta en Asunción (Paraguay).
Lorenzo Melgarejo de Libertad celebran un gol este martes, en un partido de la Copa Libertadores entre Libertad e Independiente del Valle en el estadio La Huerta en Asunción (Paraguay).

Existen otros futbolistas que también registran 3 tantos en la tabla general, pero con una diferencia reglamentaria: necesitaron más partidos para llegar a esa cifra al haber iniciado su camino desde las etapas preliminares del torneo. Es el caso de Federico Barrandeguy, de Juventud Las Piedras, quien distribuyó sus gritos entre la Fase 1, la Fase 2 y apenas uno en los grupos.

Lo mismo sucede con Francisco Fydriszewski, del Independiente Medellín, quien construyó su marca con dos goles en las fases previas y solo uno en la instancia actual frente a Cusco FC.