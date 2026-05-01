Los paraguayos, ¡máximos goleadores de la Copa Libertadores 2026!

La Copa Libertadores 2026 cruzó el ecuador de su fase de grupos y el panorama es inmejorable para los delanteros paraguayos. Tras el cierre de la tercera jornada, el certamen no solo registra una cifra goleadora envidiable, sino un dato estadístico que sacude al continente: los tres máximos artilleros del torneo son paraguayos.

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El liderato absoluto tiene nombre y apellido. Carlos González se posiciona como el delantero más letal de Sudamérica en lo que va del año. Defendiendo la camiseta de Independiente del Valle, “Cocoliso” suma la impresionante cifra de 5 goles en apenas 3 partidos. Su racha actual es sencillamente imparable. Despachó un espectacular hat-trick el pasado martes ante Libertad y ya venía de marcar un doblete frente a Universidad Central de Venezuela en la segunda fecha. Con un promedio de más de un gol por encuentro, González se ha convertido en la gran referencia ofensiva de la competencia.

Alex Arce, el segundo máximo goleador

En el segundo escalón del podio aparece Alex Arce. El delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza alcanzó las 4 anotaciones tras una actuación consagratoria en suelo argentino, donde le marcó tres goles a La Guaira.

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Arce ya había dado avisos de su jerarquía internacional al anotar un gol histórico en el mítico Maracaná ante Fluminense. Su presente lo consolida como una pieza clave para el esquema de Gustavo Alfaro en la Albirroja, logrando trasladar su gran momento de club al ámbito de la selección nacional.

Lorenzo Melgarejo, el tercero en el podio

El podio de honor lo completa Lorenzo Melgarejo con 3 goles en 3 presentaciones. Lo del atacante es doblemente meritorio si se tiene en cuenta el contexto: sus números brillan a pesar de la difícil campaña que atraviesa Libertad en lo colectivo.

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El atacante paraguayo marcó un doblete en la reciente caída ante Independiente del Valle y también vio puerta en el debut ante Universidad Central deVenezuela. En un equipo golpeado por los resultados, su efectividad aparece como el punto más alto del Gumarelo.

Existen otros futbolistas que también registran 3 tantos en la tabla general, pero con una diferencia reglamentaria: necesitaron más partidos para llegar a esa cifra al haber iniciado su camino desde las etapas preliminares del torneo. Es el caso de Federico Barrandeguy, de Juventud Las Piedras, quien distribuyó sus gritos entre la Fase 1, la Fase 2 y apenas uno en los grupos.

Lo mismo sucede con Francisco Fydriszewski, del Independiente Medellín, quien construyó su marca con dos goles en las fases previas y solo uno en la instancia actual frente a Cusco FC.