Polideportivo
02 de mayo de 2026 a la - 10:45

Competencias veleras en El Mbiguá

Todo preparado para las regatas, a pesar del clima, en El Mbiguá.
Todo preparado para las regatas, a pesar del clima, en El Mbiguá.

Este sábado y domingo se realizarán competencias de vela en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá, que son el corolario del curso dictado por el experto Flavio Naveira.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El viernes tuvo lugar la Clínica sobre Reglamento de Regatas con el experto Flavio Naveira, que se llevó a cabo en el Salón “Presidente” del CNR El Mbiguá.

El evento fue especial para que los regateros perfeccionaran las técnicas y competitividad, lo que ya podrían empezar a llevarlas a cabo en las competencias de este sábado y domingo.

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Las charlas de Naveira que tuvieron como lema: “Potenciá tu conocimiento y controlá el río bajo tus pies” tiene como magnífico broche las regatas que se realizarán en la Bahía de Asunción.

A pesar de las condiciones climáticas que empezaron este sábado, el Club de la Bahía prosigue con el programa de eventos y está todo listo para realizar las carreras veleras.

Los timoneles están listos para aplicar todo lo aprendido en la charla dictada el viernes.