Competencias veleras en El Mbiguá

El viernes tuvo lugar la Clínica sobre Reglamento de Regatas con el experto Flavio Naveira, que se llevó a cabo en el Salón “Presidente” del CNR El Mbiguá.

El evento fue especial para que los regateros perfeccionaran las técnicas y competitividad, lo que ya podrían empezar a llevarlas a cabo en las competencias de este sábado y domingo.

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Las charlas de Naveira que tuvieron como lema: “Potenciá tu conocimiento y controlá el río bajo tus pies” tiene como magnífico broche las regatas que se realizarán en la Bahía de Asunción.

A pesar de las condiciones climáticas que empezaron este sábado, el Club de la Bahía prosigue con el programa de eventos y está todo listo para realizar las carreras veleras.

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Los timoneles están listos para aplicar todo lo aprendido en la charla dictada el viernes.