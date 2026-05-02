Polideportivo
02 de mayo de 2026 a la - 13:03

Golf: Rodrigues y Lindberg lideran en Turquía; Zanotti sigue con posibilidades de victoria

El paraguayo Fabrizio Zanotti, entre los destacados del Abierto de Turquía. Archivo
El paraguayo Fabrizio Zanotti, entre los destacados del Abierto de Turquía. Archivo141237+0000 DYLAN BUELL

El portugués Daniel Rodrigues y el sueco Mikael Lindberg son los nuevos líderes del Abierto de Turquía de golf, del DP World Tour, al finalizar con -7 la tercera y penúltima ronda celebrada este sábado, que tuvo que interrumpirse temporalmente debido a la lluvia. El paraguayo Fabrizio Zanotti se mantiene en la lucha por la victoria.

Por ABC Color

La penúltima vuelta del Abierto de Turquía de golf, que se juega en la región de Belek, al sur del país, finalizó con los primeros catorce clasificados separados por una horquilla de solo dos golpes, lo que da incertidumbre a su desenlace este domingo.

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Daniel Rodrigues y Mikael Lindberg son los que tienen mayores posibilidades de éxito.

A un golpe del tándem de cabeza, con -6, están el español Rocco Repetto, el francés Ugo Coussaud, el chino Wenyi Ding, el neozelandés Kazuma Kobori y los italianos Guido Migliozzi y Gregorio De Leo, líder en la mitad del torneo.

De mantienen con opciones de victoria el paraguayo Frabizio Zanotti, con -4, y los españoles Eugenio López-Chacarra y David Puig, con -3. En la recta final del recorrido de los mejores clasificados, la prueba tuvo que detenerse a consecuencia de la lluvia, pero pudo reanudarse y la ronda quedó completa. EFE