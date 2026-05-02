Polideportivo
02 de mayo de 2026 a la - 18:29

Mundial de Relevos: Paraguay, séptimo y al repechaje en Botsuana

Paraguay, presente en el Mundial de Relevos.
Paraguay, presente en el Mundial de Relevos.

El equipo paraguayo de relevo mixto 4x100 metros tuvo su estreno en el Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo 2026, que se disputa en Gaborone, Botsuana, finalizando en el séptimo lugar de su serie (Heat 2) durante la primera jornada.

Por David Rolón

El cuarteto nacional, integrado por la olímpica Xenia Hiebert, Macarena Giménez, Gustavo Mongelos y Fredy Maidana, registró un tiempo de 42.77 segundos, lo que representa su mejor marca de la temporada (Season Best).

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Paraguay compitió en una serie de altísimo nivel, dominada por Estados Unidos (40.36) y España (40.51), selecciones que lograron la clasificación directa a la final y al Campeonato Mundial de Pekín 2027.

A pesar de no avanzar en esta primera instancia, la delegación guaraní aún mantiene opciones de clasificación.

Este domingo 3 de mayo, desde las 08:02 (hora de Paraguay), afrontará la ronda clasificatoria 2 (repechaje), donde buscará ubicarse entre los mejores para asegurar una de las últimas plazas al próximo campeonato mundial.

El equipo nacional intentará capitalizar su rendimiento en el debut y dar un paso más en un escenario de máxima exigencia internacional.