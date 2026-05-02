Mundial de Relevos: Paraguay, séptimo y al repechaje en Botsuana

El cuarteto nacional, integrado por la olímpica Xenia Hiebert, Macarena Giménez, Gustavo Mongelos y Fredy Maidana, registró un tiempo de 42.77 segundos, lo que representa su mejor marca de la temporada (Season Best).

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Paraguay compitió en una serie de altísimo nivel, dominada por Estados Unidos (40.36) y España (40.51), selecciones que lograron la clasificación directa a la final y al Campeonato Mundial de Pekín 2027.

A pesar de no avanzar en esta primera instancia, la delegación guaraní aún mantiene opciones de clasificación.

Este domingo 3 de mayo, desde las 08:02 (hora de Paraguay), afrontará la ronda clasificatoria 2 (repechaje), donde buscará ubicarse entre los mejores para asegurar una de las últimas plazas al próximo campeonato mundial.

El equipo nacional intentará capitalizar su rendimiento en el debut y dar un paso más en un escenario de máxima exigencia internacional.